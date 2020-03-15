Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен туман, изморось, вечером - дожди, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку - ночью 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 761 миллиметра ртутного столба до 767 миллиметров ртутного столба.

Что касается погоды в районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Местами осадки будут интенсивными. В отдельных местах возможен туман.

Западный ветер местами временно усилится. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 6-11 градусов тепла.