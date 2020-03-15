В Баку прибыли эвакуированные из Турции граждане Азербайджана

После временной приостановки воздушных и наземных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили рейсы по маршруту Стамбул-Баку для доставки из Турции граждан Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Кроме того "Азербайджанские авиалинии" реализуют чартерные рейсы для обеспечения доставки граждан Азербайджана из Турции и в последующие дни.

"Просьба к гражданам, желающим вернуться в Азербайджан, пройти регистрацию в посольстве Азербайджана в Анкаре или Генконсульстве в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Преимущество будет отдаваться следующим обратившимся гражданам:

- Находящихся на территории Турции на временной и краткосрочной основе:

- Пользующимся территорией Турции в транзитных целях:

- Имеющих билеты АЗАЛ-а на последующие дни:

- Пожилые, больные лица и лица с малолетними детьми.

Отмечается, что возвращающиеся лица пройдут обследование и в случае надобности, будут помещены на 14-28-дневный карантин.

Оперативный штаб призывает всех граждан серьезно соблюдать карантинный режим.