В Азербайджане зарегистрированы еще два факта заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Согласно информации, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением пациенты чувствуют себя нормально. Состояние их здоровья стабильное.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане 18 больных коронавирусом находятся под наблюдением врачей, продолжаются соответствующие меры для их лечения.

"Учитывая объявление коронавирусной инфекции глобальной пандемией и быстрое распространение вируса, мы настоятельно призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.