Четыре автобуса c азербайджанцами отправлены в Баку с турецко-грузинской границы

В рамках неотложных мер в связи с коронавирусной эпидемией на пограничном контрольно-пропускном пункте Турции с Грузией было ограничено движение принадлежащих регулярным маршрутным линиям. В том числе и движение четырех автобусов Баку-Стамбул, перевозящих граждан Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az, сказала пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в связи с инцидентом Госслужба немедленно провела переговоры с грузинским агентством наземного транспорта.

"В результате проведенных переговоров сразу после получения информации об инциденте между Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий и Грузинским агентством наземного транспорта автобус, принадлежащий компании-перевозчику STAR OK, с номерным знаком 34 BPY 784, выехал в направлении Баку. Автобусам, принадлежащим компаниям-перевозчикам VARDAR, ALPAR и METRO, с номерными знаками 99 JH 866, 34 BRT 107 и 34 EK 7002 было дано разрешение на вход в нашу страну. Автобусы выедут после завершения общих процедурных правил", - сказала она.

Аллахъярова отметила, что после общих процедурных правил в рамках мер безопасности в соответствии с требованиями Оперативного штаба при Кабинете министров пассажирам будет разрешено пересечь государственную границу. "Нашим пассажирам и их близким в сложившейся ситуации рекомендуется обращаться по горячей линии 012 566 52 58 и не допускать паники", - добавила Аллахъярова.