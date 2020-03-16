https://news.day.az/society/1212778.html В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензирования
В Азербайджане государственные учебные заведения могут быть освобождены от лицензирования
На состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по науке и образованию было вынесено на обсуждение изменение в закон "О лицензиях и разрешениях", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Проинформировав о законопроекте, председатель комитета Бахтияр Алиев сказал, что, согласно предусмотренному в проекте изменению, государственные профессиональные, среднеспециальные и высшие учебные заведения страны освобождаются от лицензирования.
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