https://news.day.az/society/1212789.html В Азербайджане с сегодняшнего дня запрещено проведение свадебных церемоний
В Азербайджане с сегодняшнего дня запрещено проведение свадебных церемоний
С сегодняшнего дня в Азербайджане начал действовать запрет на проведение свадебных церемоний, сообщает Day.Az.
Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров республики с целью предотвращения распространения коронавируса запретил проведение свадебных торжеств на протяжении одного месяца.
Меры по социальной изоляции граждан, введенные на территории Азербайджана с 00:00 14 марта, будут действовать в течение месяца.
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