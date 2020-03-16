В Азербайджане с сегодняшнего дня запрещено проведение свадебных церемоний

С сегодняшнего дня в Азербайджане начал действовать запрет на проведение свадебных церемоний, сообщает Day.Az.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров республики с целью предотвращения распространения коронавируса запретил проведение свадебных торжеств на протяжении одного месяца.

Меры по социальной изоляции граждан, введенные на территории Азербайджана с 00:00 14 марта, будут действовать в течение месяца.