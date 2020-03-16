Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей в связи с коронавирусом

Лица, распространяющих слухи в связи с коронавирусом в Азербайджане, будут привлечены к юридической ответственности.

Об этом глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов сказал в интервью, связанном с коронавирусом, данном радио ASAN, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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