https://news.day.az/society/1212794.html Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей в связи с коронавирусом
Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей в связи с коронавирусом
Лица, распространяющих слухи в связи с коронавирусом в Азербайджане, будут привлечены к юридической ответственности.
Об этом глава пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов сказал в интервью, связанном с коронавирусом, данном радио ASAN, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре