В Азербайджане перенесены выпускные экзамены и изменено время приема документов в вузы

В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, которые планировалось провести 5,12 и 19 апреля 2020 года. Также изменено время приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, передает Day.Az.

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