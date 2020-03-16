https://news.day.az/society/1212814.html В Азербайджане перенесены выпускные экзамены и изменено время приема документов в вузы
В Азербайджане перенесены выпускные экзамены и изменено время приема документов в вузы
В Азербайджане перенесены даты выпускных экзаменов, которые планировалось провести 5,12 и 19 апреля 2020 года. Также изменено время приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, передает Day.Az.
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