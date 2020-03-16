https://news.day.az/society/1212987.html В Азербайджане с карантина выписались 711 человек - TƏBİB
В Азербайджане с карантина выписались 711 человек - TƏBİB
До настоящего времени в Азербайджана с карантина выписаны 711 человек.
Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по здравоохранению и правовой политике и государственному строительству заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, сейчас на карантине находятся 560 человек.
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