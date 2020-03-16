В Грузии излечившийся от коронавируса азербайджанец выписан из больницы

Этнический азербайджанец, у которого был выявлен первый случай заражения коронавирусом в Грузии, излечился и выписан из больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Тбилисской инфекционной больнице.

Сообщается, что у этого человека была взята вторая проба, и она дала отрицательный результат. Ему рекомендована домашняя самоизоляция на одну неделю.

Отметим, этот человек родом из Марнеули, 25 февраля вернулся в Грузию через Азербайджан из иранского города Кум. Заражение вирусом было подтверждено у него 26 февраля.