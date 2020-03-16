Азербайджан и Россия временно ограничивают перемещение граждан через границу

Взаимные визиты граждан Азербайджана и России временно останавливаются, передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

16 марта состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По взаимному согласию глав правительств, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции было принято решение о временном приостановлении взаимных визитов граждан Азербайджана и России с 00.00 18 марта 2020 года. Исключение составляют водители грузовых автомобилей.

Для граждан Азербайджанской Республики, желающих вернуться в страну, будут организованы чартерные рейсы. О графике полетов будет сообщено дополнительно.