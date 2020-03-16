Азербайджанские авиалинии привезли на родину еще 237 граждан Азербайджана из Турции
В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства 16 марта осуществил еще один чартерный рейс Баку-Стамбул-Баку для возвращения граждан Азербайджана, оставшихся на территории Турции, передает Day.Az.
Этим самолетом из Стамбула, который приземлился в Баку в 22:04 по бакинскому времени, были доставлены на родину 237 граждан Азербайджана.
Напомним, что ранее, 15 марта, из Стамбула в Баку было доставлено 474 гражданина Азербайджана.
Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульства Азербайджана создана "горячая линия": +90 537 282 67 40.
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