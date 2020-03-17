Названы районы, больше всего загрязняющие воздух в Баку

Во время мониторинга, проведенного в разное время дня в районах Баку для контроля качества атмосферного воздуха специалистами Национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов, выяснилось, что загрязняющие газовые примеси превышают санитарную норму в Насиминском, Хатаинском, Низаминском, Бинагадинском, Сабаильском, Наримановском, Ясамальском, Гарадагском и Сабунчинском районах.

Об этом сказал журналистам директор Департамента Рамал Багиров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что объем загрязняющих газовых примесей превысил допустимую норму в часы пик на проспектах Нефтяников, Зии Буниятова, Нобеля, Гейдара Алиева, у станций метро "Сахиль", "Нариманов", на площади "Азнефть", 20 Января, Локбатанском и Украинском кругах, улице Шарифзаде, на автотрассе Хырдалан-Сумгайыт: "Результаты мониторингов показывают, что большое количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух, актуализируют необходимость широкого использования в стране экологически чистых электромобилей и гибридных авто. Отрадно, что компания BakuBus уже использует автобусы, работающие на сжиженном газе. Каждый, пользуясь общественным транспортом и проводя воскресные дни без автомобилей, может внести свой вклад в сокращение вредных выбросов в атмосферу".