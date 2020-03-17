Координационные советы и дома Азербайджана будут работать круглосуточно

В связи с распространением коронавируса во многих странах мира Государственный комитет по работе с диаспорой постоянно поддерживает связь с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, используя все средства, информирует их, оперативно отвечает на их обращения, сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет.

Оперативный штаб, созданный в Государственном комитете в связи с ситуацией, вызванной угрозой пандемии, работает круглосуточно. Активны адреса www.diaspora.support и info@diaspora.support, созданные для дальнейшего укрепления связей с азербайджанцами, проживающими за рубежом. На сегодняшний день в штаб поступило более 100 обращений, на которые оперативно были даны ответы.

Все азербайджанцы, проживающие за рубежом, а также их родные и близкие в нашей стране в любое время суток могут, обратившись в координационные советы, дома Азербайджана и школы "Карабах", получить необходимые сведения и передать информацию по беспокоящим их вопросам.

Координационные советы азербайджанцев, дома Азербайджана и азербайджанские школы "Карабах" в различных странах мира в целях оказания нашим соотечественникам моральной и информационной поддержки в связи со сложившейся ситуацией работают круглосуточно.

Наши соотечественники могут наладить связь посредством следующего линка http://diaspor.gov.az/ev/