Около 250 граждан Азербайджана вернулись из Стамбула

Около 250 пассажиров, отправленных из Турции, находятся в Баку, сообщила Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, два последних автобуса доехали сегодня утром: "Все пассажиры регулярного рейса Стамбул-Баку уже в Азербайджане. Два первых автобуса добрались до Баку вчера, сегодня в 02:30 последние пассажиры пересекли погранично-пропускной пункт "Красном мост". Они тоже уже в Баку. Ни у одного из них вирус не обнаружен, и они не взяты на карантин".