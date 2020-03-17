https://news.day.az/society/1213115.html Около 250 граждан Азербайджана вернулись из Стамбула
Около 250 граждан Азербайджана вернулись из Стамбула
Около 250 пассажиров, отправленных из Турции, находятся в Баку, сообщила Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, два последних автобуса доехали сегодня утром: "Все пассажиры регулярного рейса Стамбул-Баку уже в Азербайджане. Два первых автобуса добрались до Баку вчера, сегодня в 02:30 последние пассажиры пересекли погранично-пропускной пункт "Красном мост". Они тоже уже в Баку. Ни у одного из них вирус не обнаружен, и они не взяты на карантин".
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