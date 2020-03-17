Ни у одного из 46 граждан Азербайджана вирус не обнаружен

До настоящего времени ни у одного гражданина Азербайджана, помещенного в первый Клинический медцентр, не обнаружен вирус, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

В настоящее время на стационарном карантине 9 человек: "До настоящего времени в Центр были доставлены 46 граждан Азербайджана. У 37 из них вирус не был выявлен, и они были выписаны, 9 человек находятся на карантине".