https://news.day.az/society/1213201.html Ни у одного из 46 граждан Азербайджана вирус не обнаружен – Клинический медцентр
Ни у одного из 46 граждан Азербайджана вирус не обнаружен – Клинический медцентр
До настоящего времени ни у одного гражданина Азербайджана, помещенного в первый Клинический медцентр, не обнаружен вирус, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.
В настоящее время на стационарном карантине 9 человек: "До настоящего времени в Центр были доставлены 46 граждан Азербайджана. У 37 из них вирус не был выявлен, и они были выписаны, 9 человек находятся на карантине".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре