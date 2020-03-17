Минобразования Азербайджана о приостановке учебного процесса до 31 мая

Минобразования Азербайджана прокомментировало распространенную информацию о приостановке учебного процесса в общеобразовательных заведениях страны до 31 мая.

Это безосновательная и ложная информация, сказал Trend заведующий сектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов, передает Day.Az.

Валехов посоветовал доверять только заявлениям официальных источников и не придавать значения недостоверной информации: "В случае новой информации об изменениях в учебном процессе общественность будет официально проинформирована об этом".

Отметим, что в соцсетях с использованием логотипа минобразования распространилась ложная информация о том, что каникулы в общеобразовательных учреждениях будут продлены до 31 мая, что отменены все академические задолженности студентов и они освобождены от экзаменов.