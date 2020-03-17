Рашад Махмудов: Ответственность за борьбу с коронавирусом несут не только государство, но и граждане

Ответственность за борьбу с коронавирусом несут не только государство, но и на граждане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал депутат Рашад Махмудов.

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