Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил штрафы за нарушение режима гигиены и карантина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, за нарушение режима гигиены и карантина физические лица будут оштрафованы от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов.

Кроме того, за определенные случаи с учетом личности лица, совершившего нарушение, будет применяться арест сроком на один месяц.

Отметим, что Оперативным штабом принято решение на месяц отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции.

В правилах мероприятия отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабмине, продолжительный инкубационный период вируса, скорость распространения и отсутствие вакцины заставляют предпринимать более серьезные меры.