https://news.day.az/society/1213312.html Азербайджане празднуют "Торпаг чершенбеси" - ВИДЕО
Азербайджане празднуют "Торпаг чершенбеси" - ВИДЕО
Сегодня, 17 марта, в Азербайджане отмечают последний вторник накануне праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси", передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Телеканал AzTV подготовил грандиозный проект, посвященный этому дню.
Предлагаем вашему вниманию тизер к телепроекту.
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