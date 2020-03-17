Азербайджане празднуют "Торпаг чершенбеси"

Сегодня, 17 марта, в Азербайджане отмечают последний вторник накануне праздника Новруз - "Торпаг чершенбеси", передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Телеканал AzTV подготовил грандиозный проект, посвященный этому дню.

Предлагаем вашему вниманию тизер к телепроекту.

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