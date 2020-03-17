Ответы на все самые актуальные вопросы о коронавирусе в Азербайджане

Коронавирус COVID-19 быстро распространяется по всему миру. Как и во многих других странах мира, Азербайджан принимает ограничительные и превентивные меры.

По сравнению с такими странами, как Италия, Франция, Германия, Великобритания, Чехия и Россия и другими, ситуация с коронавирусом в Азербайджане гораздо благоприятнее. Но есть много вопросов, которые беспокоят наших граждан, и, естественно, они хотят получить ответы.

Учитывая это, мы постарались ответить на ключевые вопросы.

В чем заключается необходимость отмены рейсов, жестких ограничительных мер и закрытия границ? Это паника?

Вовсе нет. Все вышеперечисленное необходимо для снижения бремени коронавируса на системы здравоохранения стран. Карантин, ограничения и другие предупредительные меры уменьшают количество новых инфекций, замедляют распространение вируса и дают врачам время для работы на выздоровление пациентов.

Снижение давления на системы здравоохранения и оказания медицинской помощи в эпидемиологии неоднократно доказывало свою эффективность. Без активных ограничительных мер очень трудно бороться с вирусом.

Без ограничительных мер скорость передачи инфекции может быть настолько высокой, что количество людей, инфицированных и нуждающихся в медицинской помощи, может превысить ресурсы учреждений здравоохранения. Эти ресурсы не могут быть быстро увеличены. Таким образом, в палатах отделений интенсивной терапии не будет хватать коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и даже врачей. В конечном итоге смертность от вируса возрастет.

Когда распространение вируса замедляется благодаря активным ограничительным мерам, врачи получают время на уход и лечение инфицированных. Помимо этого, врачи, принявшие основной удар на себя, смогут работать в относительно спокойном режиме, несмотря на риск заражения.

Помогают ли ограничительные меры?

Да. При условии, что они приняты вовремя и являются достаточно жесткими. Тому пример жесткие меры в Китае, Южной Корее, Японии, Сингапуре, так же, как и в Азербайджане.

Из-за небольшого числа крупномасштабных респираторных пандемий в истории человечества, эмпирических данных об эффективности различных ограничительных мер достаточно мало.

Однако в китайских провинциях Ухань и Хайнань, где возник коронавирус, ограничительные меры охватывают 500 миллионов человек, которые дали значительный эффект.

Как снизить скорость распространения коронавируса?

Очень просто - все в наших руках. Благодаря быстрому и радикальному сокращению контактов между людьми можно преодолеть вирус.

Обычно неизвестной проблемой при прогнозировании любой новой эпидемии является коэффициент скорости базовой репродукции R₀. Данный коэффициент представляет собой среднее число людей, которые могут быть заражены вирусом. Конечно, скорость также зависит от самого вируса. Например, насколько он устойчив в окружающей среде, как он поражает клетки, как долго длится заболевание и так далее.

Среднее число инфицированных людей, т.е. R₀, также зависит от среднего числа социальных контактов. Даже при наличии высокой вероятности передачи вируса посредством одного контакта, резкое сокращение контактов между людьми может значительно снизить коэффициент R₀.

По словам известного британского эпидемиолога Адама Кучарского, достаточно снизить уровень R₀ всего на 10%, чтобы уменьшить вдвое статистику коронавирусной инфекции.

Рост числа инфекций коронавирусом в таких странах, как Италия, Иран, Испания и Армения доказывает, что даже если бы самые мизерные ограничительные меры были осуществлены своевременно и эффективно, масштаб нынешней тяжелой ситуации в этих странах можно было бы предотвратить.

Если R₀ снизится до критического уровня, эпидемия коронавируса вскоре сойдет на нет. Это не зависит от количества зараженных людей или создания новой вакцины.

Вот, что произошло во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году: вирус умер естественным путем после введения жестких карантинных мер.

Когда коронавирус COVID-19 начал распространяться, многие эксперты полагали, что вирус SARS-CoV-2 может рецидивировать. Однако коронавирус распространялся быстрее, чем SARS. Карантин в Китае был введен поздно, в частности, в провинции Ухань он был введен только через 6 недель после подтверждения передачи коронавируса от человека к человеку...

Будет ли коронавирус широко распространен?

Нет. Эпидемия утихнет только тогда, когда увеличится число вакцинированных людей, а также выздоровевших после инфицирования.

Динамика любой эпидемической или заразной болезни регулируется математическими законами, которые не так сложны. Например, если человек, инфицированный коронавирусом, заражает более одного человека в отдельной популяции, количество инфицированных увеличивается в геометрической прогрессии. Показатели будут намного выше, если правительственные учреждения проявят медлительность.

В случае ситуации в Азербайджане, то есть раз применен карантин, закрыты школы и т. д., то случаи инфицирования не будут такими частыми. Конец вируса наступит тогда, когда инфекция достигнет людей с устойчивым иммунитетом: как итог, цепочка заражения будет разорвана.

В Китае уменьшается количество людей, заразившихся коронавирусом. В чем причина?

Конечно, это важная победа. Но это временно. Коронавирус может вернуться в любое время после отмены карантина. В настоящее время в Китае сократилось число новых случаев коронавирусной инфекции. Но пока число привитых и выздоравливающих людей не будет увеличиваться, ситуация будет напоминать тлеющий костер.

Должны ли мы смягчить ограничения и карантинные меры в Азербайджане?

Пока нет. Если мы не будем вести себя так, как поступил Китай, мы можем столкнуться с ужасной и опасной ситуацией на примере Италии. Законы заражения и распространения вируса одинаковы во всех странах. Так как вакцины и противовирусные препараты еще не готовы, единственная надежда - на принятие мер, не связанных с фармацевтикой. То есть, закрытие границ, карантин, отсрочка массовых акций, закрытие школ и университетов, социальная дистанция и т. д.

Эти действия могут быть резкими или смягчающими.

Между этими двумя стратегиями нет принципиальной разницы. Оба подхода требуют применения достаточно ограничительных мер.

Выбранная Азербайджаном стратегия эффективна: тактика правительства состоит в том, чтобы свести к минимуму новые случаи коронавируса и принять жесткие, быстрые профилактические меры до тех пор, пока вирус не будет доведен до "контролируемого" уровня.

Эти меры помогают в предотвращении развития инфекции уже на ранней стадии, что позволяет выиграть время.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус заявил, что объявление о появлении коронавируса COVID-19 не является причиной для паники: "Никто не должен отступать. Опасно и неправильно думать, что пришло время перейти от ограничительных и превентивных мер к смягчительным".

Конечно, чем жестче ограничительные меры, и чем более суровым будет карантин, тем значительнее будет нагрузка на экономику Азербайджана. Однако между экономическими издержками и спасением жизни людей, находящихся в группе риска, официальный Баку, естественно, выбирает второе. Потому что это уже не эмпирический, а этический вопрос.

ВОЗ разработала ряд индикаторов для выявления любой пандемии, наиболее важным из которых является передача вируса в рамках государства.

Власти Азербайджана также ставят здоровье своих граждан на первый план.

Можно ли скрыть фактическое количество людей, инфицированных коронавирусом в Азербайджане?

Нет, поскольку медицинские учреждения в стране находятся под наблюдением, международные организации требуют транспарентности, то есть, прозрачности.

Официальные органы в Азербайджане не фальсифицируют статистику по наличию инфекции и не заинтересованы в ней. Причина очень проста: фальсификация не дает никаких результатов, и когда вирус входит в экспоненциальную, то есть, самую высокую фазу, то мошенничество сразу же обнаруживается.

Об этом свидетельствует ситуация в Иране, Италии и Франции.

Согласно отчетам ВОЗ, Азербайджан занимает 5 место после Германии, Швеции, Норвегии, Великобритании и Швейцарии среди стран, которые предоставляют точные статистические данные о коронавирусе.

Как мне избежать коронавируса?

По мере возможности работайте дома. Если такой возможности нет, выходя из дома надевайте маску. Тщательно мойте руки и не ходите в людные места. Рекомендации и инструкции соответствующих государственных органов, особенно министерства здравоохранения, являются обязательными. Сейчас не время для иронии, насмешек типа "со мной ничего не случится". Нам нужно понять и уяснить один момент: мы должны внимать заявлениям государственных органов и следовать их указаниям. Слушайте советы экспертов. Не верьте неофициальной информации в социальных сетях. Относительно коронавируса надежными являются только и только официальные источники.

Когда все это закончится?

Никто не знает точного ответа. Подготовка эффективной вакцины против коронавируса может занять 3-6 месяцев, даже без учета клинических исследований эффективности. ВОЗ или другие международные организации не объявили об окончании коронавируса. В худшем случае карантинные меры могут длиться до трех месяцев.

Что касается Азербайджана, то здесь повторяется успешная методика эффективной борьбы с коронавирусом, как это было в Китае. То есть, карантинные меры будут постепенно смягчаться, и врачи будут пытаться снизить уровень распространения новых инфекций.

Летом скорость распространения коронавируса будет снижаться - опыт предыдущих пандемий пока что доказывает это.

Эльчин Алыоглу,

заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az