В Азербайджане предложено расширить законодательную базу по эфирному пространству

Информационная безопасность - один из компонентов национальной безопасности Азербайджана.

Об этом в ходе обсуждения закона "Информация информатизация и защита информации" на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Хикмет Бабаоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бабаоглу отметил, что сегодня основным источником угрозы информационной безопасности Азербайджана являются соцсети.

"В связи с этим мы часто вносим поправки в законодательство, но у нас есть и наш классический информационный эфир, радио- и телеэфиры. Думаю, что на следующих этапах мы должны совершенствовать законодательную базу в этой сфере. В чем это будет выражаться? К примеру, на расстоянии 100 км от Баку появляются радиопомехи, иногда они бывают и ближе. Отдаляясь от Баку, мы вынуждены слушать радиоканалы других стран. Думаю, что и в виртуальном пространстве и в классическом эфирном есть необходимость урегулирования всех отношений и устранения угроз", - сказал депутат.