Посольство Азербайджана в Венгрии организует чартерный рейс Будапешт-Баку

Посольство Азербайджана в Венгрии 18 марта планирует организовать чартерный рейс Будапешт-Баку.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рейс будет организован для эвакуации граждан Азербайджана, которые остаются в Венгрии. В первую очередь планируется эвакуировать пассажиров отмененных 15 и 19 марта рейсов компании WizzAir.

В случае, если позволит вместимость самолета, будут учтены обращения пассажиров рейса компании WizzAir, который будет отложен до конца месяца, а также азербайджанских студентов, обучающихся в Венгрии.

Пассажиры, которые полетят чартерным рейсом в Баку, обязательно будут помещены на 14-дневный карантин. Поэтому просьба к пассажирам во время прилета в Международный аэропорт Гейдар Алиев серьезно соблюдать правила, применяемые в Азербайджане в связи с пресечением распространения коронавируса.