Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана распространило информацию в связи с ограничением въезда транспортных средств в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 с 00:00 19 марта до 29 марта будет запрещен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах страны, исключая транспортные средства специального назначения, в том числе автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт. Свободный въезд и выезд в Баку будет разрешен только для транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

В связи с вышеуказанными мерами, Главное управление ГДП доводит до сведения участников движения, что с 65-го километра магистрали Баку-Алят, 26-го километра трассы Баку-Шамахы и 45-го километра трассы Баку-Губа в направлении Баку и Сумгайыта будет запрещен въезд всех транспортных средств, в том числе пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, будет запрещено осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям.

С учетом вышесказанного, чтобы избежать плотного потока на дорогах, в частности, на территориях, где организованы посты, с целью соблюдения особого режима ГДП просит водителей не двигаться в направлении столицы после полудня 18 марта.

Также до сведения водителей доводится, что в отношении лиц, нарушивших правила особого режима пропуска, а также не подчинившихся законному требованию полиции, будут применены правовые меры.