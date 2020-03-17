Главный инфекционист: В Азербайджане нет ни одного случая местного заражения коронавирусом

В Азербайджане до сегодняшнего дня не зарегистрированы случаи местного заражения коронавирусом.

Об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Джалал Исаев, передает Day.Az.

По его словам, в стране не наблюдались случаи заражения коронавирусом одного человека другим.

Исаев добавил, что все случаи заражения, зафиксированные в Азербайджане, были связаны с приехавшими лицами: "В основном, случаи заражения короновирусом в Азербайджане зарегистрированы среди приехавших из Ирана. Все заразившиеся были помещены на карантин".

Отметим, что в больницах особого режима продолжаются соответствующие меры по лечению заразившихся лиц.

В Азербайджане достаточно лекарств и медицинских принадлежностей для борьбы с короноавирусом.