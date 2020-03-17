Главный инфекционист: В Азербайджане нет ни одного случая местного заражения коронавирусом
В Азербайджане до сегодняшнего дня не зарегистрированы случаи местного заражения коронавирусом.
Об этом сказал Trend главный инфекционист минздрава Джалал Исаев, передает Day.Az.
По его словам, в стране не наблюдались случаи заражения коронавирусом одного человека другим.
Исаев добавил, что все случаи заражения, зафиксированные в Азербайджане, были связаны с приехавшими лицами: "В основном, случаи заражения короновирусом в Азербайджане зарегистрированы среди приехавших из Ирана. Все заразившиеся были помещены на карантин".
Отметим, что в больницах особого режима продолжаются соответствующие меры по лечению заразившихся лиц.
В Азербайджане достаточно лекарств и медицинских принадлежностей для борьбы с короноавирусом.
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