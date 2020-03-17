В общественных местах следует использовать защитные средства

Учитывая, что вероятность распространения коронавируса в общественном транспорте выше, люди должны активнее использовать защитные средства и относится к вопросам безопасности еще внимательнее.

Об этом во вторник сказала Trend председатель Общественного объединения "Защита здоровья" Язгюль Абдиева, передает Day.Az.

По ее словам, граждане, по возможности, должны избегать места массового скопления людей, не посещать многолюдные мероприятия, не ходить в гости, не совершать прогулки, и, находясь общественном транспорте, делая покупки, надежно защищать себя.

Абдиева рекомендовала родителям не брать с собой детей куда-либо без крайней необходимости.

"Ныне применяемые ограничительные меры рассчитаны на обеспечение безопасности людей. Граждане и сами должны заботиться о своем здоровье. Например носить защитные маски. Они должны тщательно прикрывать маской области рта и носа, добиваясь ее максимально плотного прилегания к лицу. После снятия маски руки следует обработать спиртом или промыть с мылом. Нельзя повторно использовать одноразовые маски", - сказала Язгюль Абдиева.