В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане коронавирус выявлен у еще шести человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно сообщению, помещенные в больницы особого режима под врачебное наблюдение пациенты чувствуют себя нормально, их состояние оценивается как стабильное.

"В настоящее время в больницах особого режима под врачебным наблюдением в Азербайджане находятся 27 пациентов с коронавирусом. Соответствующие меры по их лечению продолжаются. Учитывая, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и темпы ее распространения высокие, призываем граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров", - сообщили в Штабе.