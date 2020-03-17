https://news.day.az/society/1213570.html В Азербайджане временно отменили молитвы в мечетях
В Азербайджане временно отменили молитвы в мечетях
Сегодня в Управлении мусульман Кавказа состоялось заседание с участием членов Совета казиев и уполномоченных лиц.
Как сообщили Day.Az в УМК, на заседании принято решение о временном приостановлении совершения молитвенных служб в мечетях и местах поклонения в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о запрете массовых мероприятий на всей территории республики в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
На зседании озвучена просьба к верующим соблюдать указанное решение.
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