В Азербайджане временно отменили молитвы в мечетях

Сегодня в Управлении мусульман Кавказа состоялось заседание с участием членов Совета казиев и уполномоченных лиц.

Как сообщили Day.Az в УМК, на заседании принято решение о временном приостановлении совершения молитвенных служб в мечетях и местах поклонения в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров о запрете массовых мероприятий на всей территории республики в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На зседании озвучена просьба к верующим соблюдать указанное решение.