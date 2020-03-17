https://news.day.az/society/1213571.html Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские студенты поблагодарили руководство своей страны за организацию чартерных авиарейсов из Италии - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские студенты, обучающиеся в Италии, поблагодарили руководство Азербайджана за организацию чартерных авиарейсов для эвакуации на родину, сообщает Day.Az.
Студенты, собравшиеся в аэропорту Рима перед эвакуацией, выразили свою признательность за созданные условия.
Отметим, что эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в различных городах Италии, продолжается.
По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.
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