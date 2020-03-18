Эвакуированные из Италии азербайджанские студенты прибудут сегодня в Баку

Продолжается эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в Италии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, для их эвакуации организованы чартерные авиарейсы.

Эвакуированные студенты сегодня прибудут в Баку. В целях безопасности они обеспечены специальной одеждой.

Процесс эвакуации студентов, обучающихся в различных городах Италии, организован правительством Азербайджана.

По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.