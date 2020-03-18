https://news.day.az/society/1213609.html Эвакуированные из Италии азербайджанские студенты прибудут сегодня в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Эвакуированные из Италии азербайджанские студенты прибудут сегодня в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Продолжается эвакуация азербайджанских студентов, обучающихся в Италии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, для их эвакуации организованы чартерные авиарейсы.
Эвакуированные студенты сегодня прибудут в Баку. В целях безопасности они обеспечены специальной одеждой.
Процесс эвакуации студентов, обучающихся в различных городах Италии, организован правительством Азербайджана.
По последним данным, в Италии около 26000 человек заразились коронавирусом, и более 2500 человек умерли от этой болезни.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре