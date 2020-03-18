В Азербайджане будут проведены телеуроки для студентов профучилищ

В Азербайджане телеуроки будут проводиться и для студентов профучилищ.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что телеуроки начнутся после праздника Новруз.