https://news.day.az/society/1213630.html В Азербайджане будут проведены телеуроки для студентов профучилищ
В Азербайджане будут проведены телеуроки для студентов профучилищ
В Азербайджане телеуроки будут проводиться и для студентов профучилищ.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что телеуроки начнутся после праздника Новруз.
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