https://news.day.az/society/1213633.html ВОЗ: Доверяя официальным фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом
ВОЗ: Доверяя официальным фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом
Доверяя фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.
Как заявляют в ВОЗ, большой объем информации о коронавирусе может беспокоить людей: "Надо верить официальным фактам, а не слухам и недостоверной информации. Этим можно унять панику".
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