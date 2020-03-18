ВОЗ: Доверяя официальным фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом

Доверяя фактам, люди будут меньше паниковать в связи с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане.

Как заявляют в ВОЗ, большой объем информации о коронавирусе может беспокоить людей: "Надо верить официальным фактам, а не слухам и недостоверной информации. Этим можно унять панику".