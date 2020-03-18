https://news.day.az/society/1213666.html В Азербайджане выписаны еще 4 вылечившихся от коронавируса – Оперативный штаб
В Азербайджане выписаны еще 4 вылечившихся от коронавируса – Оперативный штаб
В Азербайджане вылечились от коронавируса и выписаны еще 4 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В настоящее время 23 больных с активным коронавирусом продолжают получать соответствующее лечение в больницах особого режима.
Учитывая объявление ВОЗ коронавирусной инфекции глобальной пандемией, и скорость широкого распространения вируса, власти призывают граждан соблюдать рекомендации и требования ВОЗ и Оперативного штаба при Кабмине.
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