Коронавирус не повлиял на желание азербайджанских паломников совершить хадж

Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на желание азербайджанских паломников совершить хадж. Об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.

Как сообщили в УМК, прием документов для совершения хаджа продолжается, и на сегодняшний день их число составило более 250.

Напомним, что совершение хаджа стоит 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).

Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.

Отметим, что прием документов начался 27 января.