https://news.day.az/society/1213694.html Коронавирус не повлиял на желание азербайджанских паломников совершить хадж
Коронавирус не повлиял на желание азербайджанских паломников совершить хадж
Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на желание азербайджанских паломников совершить хадж. Об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК), передает Day.Az.
Как сообщили в УМК, прием документов для совершения хаджа продолжается, и на сегодняшний день их число составило более 250.
Напомним, что совершение хаджа стоит 4 490 долларов (4 285 долларов в прошлом году).
Подорожание связано с ростом цен на отели и применением визовой пошлины.
Отметим, что прием документов начался 27 января.
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