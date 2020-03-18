В бакинском метро начался 3-й этап дезинфекции

В бакинском метро начался 3-й этап дезинфекционных работ.

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в соответствии с графиком, этой ночью работа будет начата в 00:45 на станции "Сахиль". Затем дезинфекция будет проведена на станции "Ичеришехер". В рамках работ наряду со станциями и поездами, будут продезинфицированы и административные здания, принадлежащие метрополитену.