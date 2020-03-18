https://news.day.az/society/1213697.html В бакинском метро начался 3-й этап дезинфекции
В бакинском метро начался 3-й этап дезинфекции
В бакинском метро начался 3-й этап дезинфекционных работ.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, в соответствии с графиком, этой ночью работа будет начата в 00:45 на станции "Сахиль". Затем дезинфекция будет проведена на станции "Ичеришехер". В рамках работ наряду со станциями и поездами, будут продезинфицированы и административные здания, принадлежащие метрополитену.
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