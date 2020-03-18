https://news.day.az/society/1213734.html Азербайджанское представительство ВОЗ обратилось к гражданам
Азербайджанское представительство ВОЗ обратилось к гражданам
Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратилось в связи с угрозой коронавируса с призывом "Оставайся дома, спаси жизни!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Этот призыв размещен в соцсетях.
"Оставайся дома, спаси жизни! Присоединяйтесь и вы к этой инициативе, уменьшите риск заражения коронавирусом!", - говорится в обращении.
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