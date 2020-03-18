Азербайджанское представительство ВОЗ обратилось к гражданам

Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратилось в связи с угрозой коронавируса с призывом "Оставайся дома, спаси жизни!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот призыв размещен в соцсетях.

"Оставайся дома, спаси жизни! Присоединяйтесь и вы к этой инициативе, уменьшите риск заражения коронавирусом!", - говорится в обращении.