https://news.day.az/society/1213739.html В Азербайджане посажены свыше 174 тысяч деревьев с начала весеннего сезона
В Азербайджане посажены свыше 174 тысяч деревьев с начала весеннего сезона
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает весеннюю посадку деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на завсектором посадки Департамента развития лесов минэкологии Рагима Ибрагимова.
По его словам, за последнюю неделю в Губинском, Агджабединском, Шамкирском, Гейгельском, Бардинском, Загатальском и Шамахинском районах сотрудники региональных центров лесного хозяйства и местных органов управления на 50 гектарах территории посадили 58 150 фруктовых и лесных деревьев различных пород.
Он подчеркнул, что с начала сезона весенней посадки деревьев на 150 гектарах в регионах посажено всего 174 350 деревьев различных пород.
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