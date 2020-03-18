В Азербайджане посажены свыше 174 тысяч деревьев с начала весеннего сезона

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана продолжает весеннюю посадку деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на завсектором посадки Департамента развития лесов минэкологии Рагима Ибрагимова.

По его словам, за последнюю неделю в Губинском, Агджабединском, Шамкирском, Гейгельском, Бардинском, Загатальском и Шамахинском районах сотрудники региональных центров лесного хозяйства и местных органов управления на 50 гектарах территории посадили 58 150 фруктовых и лесных деревьев различных пород.

Он подчеркнул, что с начала сезона весенней посадки деревьев на 150 гектарах в регионах посажено всего 174 350 деревьев различных пород.