В Кюрдамире реконструируется автодорога, соединяющая три села - ФОТО
В Кюрдамирском районе началась реконструкция автомобильной дороги Араб - Губалы-Чёль - Губалы-Магеррамли, протяженностью 18 километров. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.
Беря начало со 170-го километра автодороги Баку - Алят - госграница Грузии, автодорога Араб - Губалы-Чёль - Губалы-Магеррамли охватывает три села, в которых проживают около 4 тысяч человек.
На следующем этапе строительства начнутся работы по асфальтированию, будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, информационные щиты.
Реконструкцию дороги планируется завершить в этом году.
Это обеспечит удобство населения, проживающего по вышеуказанному маршруту, внесет вклад в социально-экономическое развитие не только сел, но и всего района.
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