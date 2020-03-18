Принятые в Азербайджане меры говорят о том, что коронавирус будет скоро искоренен

В Азербайджане мало инфицированных коронавирусом COVİD-19, и радикальные меры, принятые государством, позволяют полагать, что это заболевание будет искоренено в стране сравнительно быстро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА), это было сказано в ходе обсуждений в Институте биофизики НАНА, посвященных ситуации вокруг коронавируса и путям защиты от него.

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