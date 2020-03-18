https://news.day.az/society/1213821.html Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом
Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом
Национальная академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Академию.
Как говорится в сообщении, вакцины или специального лечебного средства против коронавируса нет, большинство людей сами выздоравливают от этой болезни. Лица с симптомами коронавируса безотлагательно должны обратиться к врачу. Вместе с тем, чтобы помочь предотвратить заражение, важно соблюдать упреждающие меры, применяемые для защиты от обычной простуды.
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