Национальная академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на Академию.

Как говорится в сообщении, вакцины или специального лечебного средства против коронавируса нет, большинство людей сами выздоравливают от этой болезни. Лица с симптомами коронавируса безотлагательно должны обратиться к врачу. Вместе с тем, чтобы помочь предотвратить заражение, важно соблюдать упреждающие меры, применяемые для защиты от обычной простуды.

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