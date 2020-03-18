https://news.day.az/society/1213826.html МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в праздничные дни - ВИДЕО
МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в праздничные дни - ВИДЕО
Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Напомним, что в связи с выполнением решений, принятых Оперативным штабом при Кабмине по пресечению случаев распространения коронавирусной инфекции в стране, сотрудники органов внутренних дел уже несут службу в усиленном режиме.
Приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.
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