МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в праздничные дни

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана будут работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Напомним, что в связи с выполнением решений, принятых Оперативным штабом при Кабмине по пресечению случаев распространения коронавирусной инфекции в стране, сотрудники органов внутренних дел уже несут службу в усиленном режиме.

Приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.