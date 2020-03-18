В праздничные дни "Азеришыг" будет работать в онлайн-режиме

ОАО "Азеришыг" продолжает обслуживать граждан в онлайн-режиме.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.

По его словам, с сегодняшнего дня в Facebook и Instagram заработала прямая связь с "Азеришыг", также обращения будут приниматься посредством мессенджера Whatsapp.

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