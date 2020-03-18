https://news.day.az/society/1213831.html Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с предотвращением широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующим медицинским учреждениям переданы специальные медицинские маски, перчатки, защитные очки, медицинская одежда и дезинфицирующие средства.
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