Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с предотвращением широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующим медицинским учреждениям переданы специальные медицинские маски, перчатки, защитные очки, медицинская одежда и дезинфицирующие средства.