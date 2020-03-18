Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба

Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба, созданного при Кабмине Азербайджана в связи с предотвращением широкого распространения коронавирусной инфекции на территории страны, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующим медицинским учреждениям переданы специальные медицинские маски, перчатки, защитные очки, медицинская одежда и дезинфицирующие средства.