Минобразования Азербайджана предлагает вузам профпрограмму дистанционного обучения
В период приостановки учебного процесса министерство образования Азербайджана предлагает вузам воспользоваться платформой Microsoft Teams для дистанционной организации учебно-образовательного процесса и освоения учащимися учебной программы, передает Day.Az со ссылкой на министерство.
Платформа Microsoft Teams создает следующие возможности для вузов:
- дистанционное преподавание по видеосвязи;
- использование интерактивных инструментов для преподавательско-студенческих обсуждений;
- план-документ Syllabus, лекции и другие учебные материалы;
- размещение объемных материалов;
- планирование уроков и онлайн-лекций;
- организация групповой работы;
- использование инструментов по проведению оценки.
На платформе Microsoft Teams созданы домены для всех вузов.
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