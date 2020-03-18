Минобразования Азербайджана предлагает вузам профпрограмму дистанционного обучения

В период приостановки учебного процесса министерство образования Азербайджана предлагает вузам воспользоваться платформой Microsoft Teams для дистанционной организации учебно-образовательного процесса и освоения учащимися учебной программы, передает Day.Az со ссылкой на министерство.

Платформа Microsoft Teams создает следующие возможности для вузов:

- дистанционное преподавание по видеосвязи;

- использование интерактивных инструментов для преподавательско-студенческих обсуждений;

- план-документ Syllabus, лекции и другие учебные материалы;

- размещение объемных материалов;

- планирование уроков и онлайн-лекций;

- организация групповой работы;

- использование инструментов по проведению оценки.

На платформе Microsoft Teams созданы домены для всех вузов.

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