В Баку усилены меры по дезинфекции автобусов

В общественном транспорте продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

По его словам, согласно поручениям Оперативного штаба при Кабинете министров усилены дезинфекционные меры.

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