https://news.day.az/society/1213850.html В Баку усилены меры по дезинфекции автобусов
В Баку усилены меры по дезинфекции автобусов
В общественном транспорте продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az.
По его словам, согласно поручениям Оперативного штаба при Кабинете министров усилены дезинфекционные меры.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре