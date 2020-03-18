Названо количество продезинфицированных такси

Бакинское транспортное агентство (БТА) дало указание свыше 20 компаниям такси, действующим в Баку, о проведении противоэпидемических мероприятий.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

"Согласно поручению, обеспечена регулярная дезинфекция свыше трех тысяч транспортных средств, действующих в Баку в качестве такси. В настоящее время в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются профилактические работы", - сказал Маис Агаев.