https://news.day.az/society/1213867.html Названо количество продезинфицированных такси - Бакинское транспортное агентство
Названо количество продезинфицированных такси - Бакинское транспортное агентство
Бакинское транспортное агентство (БТА) дало указание свыше 20 компаниям такси, действующим в Баку, о проведении противоэпидемических мероприятий.
Об этом сказал Trend пресс-секретарь Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.
"Согласно поручению, обеспечена регулярная дезинфекция свыше трех тысяч транспортных средств, действующих в Баку в качестве такси. В настоящее время в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются профилактические работы", - сказал Маис Агаев.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре