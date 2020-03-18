В Азербайджане продезинфицированы суда

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) продолжает профилактические меры в рамках соответствующего плана Кабмина, передает Day.Az со ссылкой на пароходство.

Согласно установленному графику, очередные работы по дезинфекции были проведены на судах "Вихрь 8", "Вихрь 6", "Сулейман Везиров", "Зульфи Гаджиев", "Айдын Мамедов", "Али Амиров", "Азербайджан", "Усухчай", принадлежащих ASCO, в ООО "Поликлиника водников", новом строящемся административном здании ASCO, а также в административном здании Каспийского морского проектного НИИ (ул. Ханлара, 48).

Дезинфекцию провела компетентная лицензированная компания.

Процесс был осуществлен под контролем сотрудников отдела по социальному развитию и транспорту ASCO.