Начинается эвакуация граждан Азербайджана из Венгрии

Отправка самолета чартерного рейса Будапешт-Баку, организованного правительством Азербайджана для эвакуации граждан из Венгрии, планируется 18 марта в 20:00 по венгерскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эта информация размещена на официальной странице посольства Азербайджана в Венгрии в Facebook.

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