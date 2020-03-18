https://news.day.az/society/1213918.html Волонтеры готовы помочь в борьбе с коронавирусом в Азербайджане - председатель Объединения
Волонтеры готовы помочь в борьбе с коронавирусом в Азербайджане - председатель Объединения
В случае необходимости отряд волонтеров готов оказать помощь в выполнении мер по борьбе с коронавирусом в стране, заявил Trend председатель Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев, передает Day.Az.
Он отметил, что это долг каждого гражданина страны в такой непростой для всех период, в том числе для волонтеров, которые должны быть готовы к такого рода ответственной работе.
В целом, в нынешней ситуации, сложившейся из-за коронавируса, вне зависимости от возраста, каждый должен проявлять солидарность и следовать проводимым государством превентивным мерам.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре