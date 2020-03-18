Волонтеры готовы помочь в борьбе с коронавирусом в Азербайджане

В случае необходимости отряд волонтеров готов оказать помощь в выполнении мер по борьбе с коронавирусом в стране, заявил Trend председатель Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что это долг каждого гражданина страны в такой непростой для всех период, в том числе для волонтеров, которые должны быть готовы к такого рода ответственной работе.

В целом, в нынешней ситуации, сложившейся из-за коронавируса, вне зависимости от возраста, каждый должен проявлять солидарность и следовать проводимым государством превентивным мерам.

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