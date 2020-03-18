В Азербайджане некоторым сотрудникам предписали работать из дома

Сотрудники Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана старше 60 лет, а также те, у кого малолетние дети, будут работать дистанционно, передает Day.Az со ссылкой на Комитет.

Решение принято в связи с исполнением соответствующего Плана, утвержденного Кабмином, а также с учетом поручений, приведенных в письме премьер-министра Али Асадова, направленном центральным и местным органам исполнительной власти, руководителям государственных структур.

В Госкомитете проводятся медико-профилактические, дезинфекционные работы и другие упреждающие меры.

Прием обращений граждан осуществляется в электронной форме или по телефону, а в нерабочие дни в связи с праздником Новруз, сотрудники комитета будут дежурить в соответствии с составленным списком.

Просьба к гражданам в случае срочных обращений связываться по тел: (012) 493-58-72.